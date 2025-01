Shambala(BALA)이란?

Shambala, a legend that has long existed-the earth is hollow, there is a reverse world centered on the underground sun. In Shambala society, the identity of people, social relationships, land and property, commodity consumption, recreational activities, games, etc., are all realized by various NFTs. This society has its own economic system-using BALA tokens, with the help of infrastructure such as BalaSwap and Market, all NFT social elements are connected and operated to form a diversified organic society.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Shambala (BALA) 리소스 공식 웹사이트