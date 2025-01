ROND(ROND)이란?

The ROND Coin is Genso's in-game currency. ROND is used throughout the Genso Metaverse and is the basis of it's economy. What can ROND be used for? Use ROND to/as: Purchase items and merchandise at the mall. Admission to museums and other exhibits inside the Metaverse. Admission to concerts, events, and other events held inside the Metaverse. Purchase items, base weapons, and protective equipment inside the Metaverse. Join exclusive/special modes only available under certain conditions. Upgrade base equipment. Warp between zones inside the LAND to save time. Admission to enter UGC (User Generated) maps. Challenger fees to take on a new quest. Admission to physical Genso events.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

ROND (ROND) 리소스 공식 웹사이트