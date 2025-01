RoboHero(ROBO)이란?

RoboHero is a tactical mobile game created to bridge the worlds of entertainment and blockchain. It is designed for both Web2 and Web3 players. The action unfolds in the post-apocalyptic metaverse 31337, where warring robot factions battle for resources. Players choose one of the factions - ETER, DEUTER, or PLASMA - and a character class - Tank, Shooter, or Sniper. Each class is characterized by a different fighting style and statistics. The player's task is to defeat the opponent in a duel by inflicting more damage or by taking control of the majority of buildings on the map.

RoboHero (ROBO) 리소스 백서 공식 웹사이트