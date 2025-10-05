Rita Elite Order (RITA) 가격 정보 (USD)

24시간 최저가 $ 0 24시간 최고가 $ 0 역대 최고 $ 0.01035089 최저가 $ 0 가격 변동 (1H) -0.23% 가격 변동 (1일) -4.75% 가격 변동 (7D) -10.99%

Rita Elite Order (RITA) 실시간 가격은 --입니다. 지난 24시간 동안 RITA은(는) 최저 $ 0 - 최고 $ 0 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. RITA의 역대 최고가는 $ 0.01035089, 역대 최저가는 $ 0입니다.

단기 성과 측면에서 RITA 지난 1시간 동안 -0.23%, 24시간 동안 -4.75%, 지난 7일 동안 -10.99% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Rita Elite Order (RITA) 시장 정보

시가총액 $ 60.84K 거래량 (24H) -- 완전히 희석된 시가총액 $ 60.84K 유통량 100.00M 총 공급량 100,000,000.0

Rita Elite Order의 현재 시가총액은 $ 60.84K이며, 24시간 거래량은 --입니다. RITA의 유통량은 100.00M이며, 총 공급량은 100000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 60.84K입니다.