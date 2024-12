Revolt 2 Earn(RVLT)이란?

(RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Revolt 2 Earn (RVLT) 리소스 공식 웹사이트