Ravencoin Classic(RVC)이란?

Ravencoin Classic (RVC) is a X16R algorithm protocol with features focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin Classic blockchain. Tokens of the protocol can have whatever properties the token issuer of the token decides - so they can be limited in quantity, can be named and be issued as securities or as collectibles. You can make your own security token within minutes and take advantage of borderless, global transactions with fast transfer speed. Ravencoin Classic is original chain of Raven project that follows Ravencoin's original technical design, and will continue to maintain the X16R algorithm in the future. At present, the Ravencoin Classic Project has been in stable operation for more than 2 years, and the block height has reached more than 1.2 million.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Ravencoin Classic (RVC) 리소스 공식 웹사이트