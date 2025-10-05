Quokka (QUOKKA) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0.00015936 $ 0.00015936 $ 0.00015936 24시간 최저가 $ 0.00016676 $ 0.00016676 $ 0.00016676 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 0.00015936$ 0.00015936 $ 0.00015936 24시간 최고가 $ 0.00016676$ 0.00016676 $ 0.00016676 역대 최고 $ 0.00075449$ 0.00075449 $ 0.00075449 최저가 $ 0.00005859$ 0.00005859 $ 0.00005859 가격 변동 (1H) +0.67% 가격 변동 (1일) -0.63% 가격 변동 (7D) +14.43% 가격 변동 (7D) +14.43%

Quokka (QUOKKA) 실시간 가격은 $0.00016552입니다. 지난 24시간 동안 QUOKKA은(는) 최저 $ 0.00015936 - 최고 $ 0.00016676 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. QUOKKA의 역대 최고가는 $ 0.00075449, 역대 최저가는 $ 0.00005859입니다.

단기 성과 측면에서 QUOKKA 지난 1시간 동안 +0.67%, 24시간 동안 -0.63%, 지난 7일 동안 +14.43% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Quokka (QUOKKA) 시장 정보

시가총액 $ 165.52K$ 165.52K $ 165.52K 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 165.52K$ 165.52K $ 165.52K 유통량 1.00B 1.00B 1.00B 총 공급량 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Quokka의 현재 시가총액은 $ 165.52K이며, 24시간 거래량은 --입니다. QUOKKA의 유통량은 1.00B이며, 총 공급량은 1000000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 165.52K입니다.