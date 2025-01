Peezy ETH(PEEZY)이란?

Missed Pepe? Peezy aka young peezy - the cool alter ego & social media persona of pepe Peezy is everything PEPE wishes he could be. Born from the iconic “Boys Club” comic series by Matt Furie, Peezy represents the best parts of internet culture. He’s here to remind us to enjoy life, be ourselves, and spread joy. Peezy is all about the fam. We’re building a squad where everyone’s got a voice and can contribute to the future of Peezy. It’s a place where memes meet money, and everyone’s invited.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Peezy ETH (PEEZY) 리소스 공식 웹사이트