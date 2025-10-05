Nummus Aeternitas (NUMMUS) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: 24시간 최저가 $ 0.0110517 24시간 최고가 $ 0.01174554 역대 최고 $ 0.169721 최저가 $ 0.00785804 가격 변동 (1H) -3.92% 가격 변동 (1일) -5.47% 가격 변동 (7D) -13.53%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) 실시간 가격은 $0.0110538입니다. 지난 24시간 동안 NUMMUS은(는) 최저 $ 0.0110517 - 최고 $ 0.01174554 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. NUMMUS의 역대 최고가는 $ 0.169721, 역대 최저가는 $ 0.00785804입니다.

단기 성과 측면에서 NUMMUS 지난 1시간 동안 -3.92%, 24시간 동안 -5.47%, 지난 7일 동안 -13.53% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) 시장 정보

시가총액 $ 1.11M 거래량 (24H) -- 완전히 희석된 시가총액 $ 1.11M 유통량 100.00M 총 공급량 100,000,000.0

Nummus Aeternitas의 현재 시가총액은 $ 1.11M이며, 24시간 거래량은 --입니다. NUMMUS의 유통량은 100.00M이며, 총 공급량은 100000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 1.11M입니다.