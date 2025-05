NPCS AI(XNPCS)이란?

xNPCS is an AI-driven agent protocol on the Solana blockchain aimed to deliver advanced market insights and on-chain data analysis directly to users. By leveraging social media sentiment, liquidity heat maps, cycle indicators, and alerts on market conditions, xNPCS will provide traders with exclusive, real-time information typically inaccessible to average investors. This empowers holders with a critical edge to anticipate market movements and make informed decisions, combining sophisticated AI technology with blockchain transparency to enhance their trading strategies.

