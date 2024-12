Nodez(NODE)이란?

Deploy nodes with ease and earn rewards from protocols without any technical expertise. What is Nodez? Nodez simplifies blockchain node setup and management with a one-click solution, enabling users to effortlessly earn rewards. How does one-click deployment work? Simply click once on Nodez and instantly set up a blockchain node, no technical expertise required. Can anyone run a node? Anyone can run a node with Nodez and start earning rewards without technical knowledge. What are the costs associated with using Nodez? We offer a variety of plans, from monthly to yearly options. Log in to our platform and check our site for pricing details—they're very affordable!

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Nodez (NODE) 리소스 백서 공식 웹사이트