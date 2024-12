MyToken(MT)이란?

MyToken focuses on providing aggregate exchange market information and has become a market-watching application with the largest market share and the highest number of active users in China. As a platform that has attracted many cryptocurrency investors, MyToken hopes to further solve the problems faced by our users in the market today. MyToken’s vision is to create a new cryptocurrency investment service ecosystem based on the blockchain technology and token system. The new ecosystem will be able to minimize transaction cost, provide the best content and the best social interaction experience, and integrate some of the most valuable investment tools into itself. MyToken is an advocate for value investing and decentralization. We wish to become the bridge connecting the blockchain technology and its users as well as investors by accelerating the transformation process in which the users get involved.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

MyToken (MT) 리소스 백서 공식 웹사이트