Mineral Vault I Security Token (MNRL) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0.995461 - $ 0.9995
24시간 최저가: $ 0.995461
24시간 최고가: $ 0.9995
역대 최고: $ 1.008
최저가: $ 0.974445
가격 변동 (1H): +0.01%
가격 변동 (1일): -0.09%
가격 변동 (7D): -0.09%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 실시간 가격은 $0.995601입니다. 지난 24시간 동안 MNRL은(는) 최저 $ 0.995461 - 최고 $ 0.9995 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. MNRL의 역대 최고가는 $ 1.008, 역대 최저가는 $ 0.974445입니다.

단기 성과 측면에서 MNRL 지난 1시간 동안 +0.01%, 24시간 동안 -0.09%, 지난 7일 동안 -0.09% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 시장 정보

시가총액: $ 2.27M
거래량 (24H): --
완전히 희석된 시가총액: $ 9.96M
유통량: 2.28M
총 공급량: 10,000,000.0

Mineral Vault I Security Token의 현재 시가총액은 $ 2.27M이며, 24시간 거래량은 --입니다. MNRL의 유통량은 2.28M이며, 총 공급량은 10000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 9.96M입니다.