MiKeNeKo(MIKE)이란?

MiKeNeko is DORANEKO BABE . Lady cryptocurrency by lady for lady…….. BEP20 token born as a Doraneko lover deployed on the Ethereum chain The cost of gas in the DORANEKO community is a huge burden. It can be improved and used as a currency within the community. Unlike Draneko, gas bills are low and do not decrease when remitted, so there is a high demand for this currency. MIKENEKO and DORANEKO will interact and move up the charts. Also. Doraneko can pay Mikeneko to receive and activities on social networking services (3DCG Lecture, NFT Market, etc.). Also coins that allow for new and traditional Mikeneko activities without being tied to gas prices.

