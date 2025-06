Masha and the Bear(MASHA)이란?

MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.

Masha and the Bear (MASHA) 리소스 공식 웹사이트

Masha and the Bear (MASHA) 토크노믹스

Masha and the Bear (MASHA)의 토크노믹스를 이해하면 장기적인 가치와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 토큰이 배포되는 방식부터 공급이 관리되는 방식까지 토크노믹스는 프로젝트 경제의 핵심 구조를 드러냅니다. 지금 MASHA 토큰의 광범위한 토크노믹스에 대해 알아보세요!