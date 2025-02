Lynk Coin(LYNK)이란?

The torch was passed to us by @lynk0x. First by the anonymous developer who gifted him 76.64% of the supply which he then locked away until 2026. Then finally to us, the community. This will stand as a wild social experiment to show what happens when a group of strangers get together to make something happen meanwhile bringing hundreds and even thousands of people new to crypto into the space. This is just the start.

