Kitsumon($KMC)이란?

Kitsumon is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game in the mold of mainstream hits like Pokemon and DotA. But it diverges from those titles in a major way. It features a unique in-game economy fed by NFT assets. Through that economy, it facilitates play-to-earn gameplay mechanics that turn it into a lucrative proposition for players. The play-to-earn aspect of Kitsumon extends well beyond the swapping of its titular creatures, called Kitsu. In fact, almost everything players do in the game yields NFTs they own and can use as they see fit. And there's no shortage of things to do in the game. Players can choose to engage in a variety of professions – or all of them – to master new abilities and create products to support their Kitsu collections. For example, they can become farmers to grow crops, who sell these to chefs who create delicious meals for Kitsu. They can learn alchemy to master potion-making, using the resulting consumables to boost their Kitsu's performance in battle.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Kitsumon ($KMC) 리소스 공식 웹사이트