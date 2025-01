KiraKuru(KRA)이란?

Kira Kuru is an AI-driven hedge fund manager designed for everyday people, making sophisticated hedge fund strategies accessible to all. By leveraging cutting-edge AI models, ensuring transparency through blockchain technology, and utilizing DAO governance, Kira Kuru revolutionizes the investing landscape. It optimizes investment decisions with precision, effectively mitigates risks through advanced algorithms, and democratizes access to diverse financial opportunities. This innovative approach empowers individuals to participate in intelligent, data-driven wealth creation, breaking down traditional barriers and fostering an inclusive financial ecosystem for everyone.

KiraKuru (KRA) 리소스 백서 공식 웹사이트