Jinko AI(JINKO)이란?

Jinko Ai aims to transform social media with AI, creating a more immersive and interactive experience for all and to revolutionize the digital influencer landscape through cutting-edge artificial intelligence, creating engaging and authentic experiences that connect and inspire audiences worldwide. Our focus is to develop an AI platform that enhance the power of advanced technologies to deliver compelling content, establish meaningful connections, and drive positive impact. We aim to provide brands, individuals, and organizations with a trusted and influential digital presence that resonates with audiences across various channels. By leveraging AI capabilities, we strive to optimize content creation, enhance engagement, and foster authentic connections, ultimately shaping the future of AI Influencer.

Jinko AI (JINKO) 리소스 백서 공식 웹사이트