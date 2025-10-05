Hypha Staked AVAX (STAVAX) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: 24시간 최저가 $ 33.93 24시간 최고가 $ 35.73 역대 최고 $ 67.01 최저가 $ 16.44 가격 변동 (1H) -0.10% 가격 변동 (1일) -4.23% 가격 변동 (7D) +5.24%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 실시간 가격은 $34.14입니다. 지난 24시간 동안 STAVAX은(는) 최저 $ 33.93 - 최고 $ 35.73 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. STAVAX의 역대 최고가는 $ 67.01, 역대 최저가는 $ 16.44입니다.

단기 성과 측면에서 STAVAX 지난 1시간 동안 -0.10%, 24시간 동안 -4.23%, 지난 7일 동안 +5.24% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 시장 정보

시가총액 $ 29.33M 거래량 (24H) -- 완전히 희석된 시가총액 $ 29.33M 유통량 858.71K 총 공급량 858,712.034664671

Hypha Staked AVAX의 현재 시가총액은 $ 29.33M이며, 24시간 거래량은 --입니다. STAVAX의 유통량은 858.71K이며, 총 공급량은 858712.034664671입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 29.33M입니다.