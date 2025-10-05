Horizon (HRZ) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0.00587265 $ 0.00587265 $ 0.00587265 24시간 최저가 $ 0.00592035 $ 0.00592035 $ 0.00592035 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 0.00587265$ 0.00587265 $ 0.00587265 24시간 최고가 $ 0.00592035$ 0.00592035 $ 0.00592035 역대 최고 $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 최저가 $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 가격 변동 (1H) -- 가격 변동 (1일) +0.39% 가격 변동 (7D) -8.56% 가격 변동 (7D) -8.56%

Horizon (HRZ) 실시간 가격은 $0.00589662입니다. 지난 24시간 동안 HRZ은(는) 최저 $ 0.00587265 - 최고 $ 0.00592035 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. HRZ의 역대 최고가는 $ 0.126194, 역대 최저가는 $ 0.00524898입니다.

단기 성과 측면에서 HRZ 지난 1시간 동안 --, 24시간 동안 +0.39%, 지난 7일 동안 -8.56% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Horizon (HRZ) 시장 정보

시가총액 $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 56.48K$ 56.48K $ 56.48K 유통량 8.58M 8.58M 8.58M 총 공급량 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Horizon의 현재 시가총액은 $ 50.60K이며, 24시간 거래량은 --입니다. HRZ의 유통량은 8.58M이며, 총 공급량은 9577807.002004618입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 56.48K입니다.