Hippocrat(HPO)이란?

Hippocrat is a Cooperative Protocol for Healthcare Data Collection & Utilization. Hippocrat is revolutionizing the traditional healthcare by enabling individuals to have sovereign control over their health data through blockchain and zero-knowledge proof technologies. Within the HPO ecosystem, personal ownership of health data not only enhances the quality of personalized medical care but also contributes to global health. The HPO ecosystem promotes effortless exchange of data among individuals, healthcare institutions, and research laboratories. HIPPO is a WEB 3 remote medical consultation app, harnessing the power of blockchain technology to secure data transactions, data sovereignty and payments. This approach guarantees universal access to healthcare services, regardless of an individual's geographical location, socioeconomic status, or language, ensuring equity in healthcare access. Furthermore, all healthcare data within HIPPO will be leveraged to deliver more personalized healthcare and consultation, enhancing the user experience and benefit. Users have the autonomy to manage their healthcare data and retain ownership, ensuring that if they choose to switch healthcare providers, they can seamlessly transfer their previous health data, facilitating continuity in care. With data securely encrypted on the blockchain, prevents any single entity from monopolizing health information, thereby ensuring that profits are rightfully redirected back to the patients.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Hippocrat (HPO) 리소스 백서 공식 웹사이트

Hippocrat (HPO) 토크노믹스

Hippocrat (HPO)의 토크노믹스를 이해하면 장기적인 가치와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 토큰이 배포되는 방식부터 공급이 관리되는 방식까지 토크노믹스는 프로젝트 경제의 핵심 구조를 드러냅니다. 지금 HPO 토큰의 광범위한 토크노믹스에 대해 알아보세요!