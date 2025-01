Gnome(GNOME)이란?

$GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community.

