Giggle Academy - $GIGGLE We are a BSC community token which launched on Binances official launching platform four.meme. Inspired by CZ’s latest business venture “Giggle Academy”. Since CZ has been in jail, the BSC network has laid dormant. Our goal is to educate, enlighten and inspire people to utilise Web3. Charity, Education, and Giving Back Aligning with the Giggle Academy initiatives we plan to do charitable donations, send traffic of our users to Giggle Academy seminars and online digital classes, while also donating proceeds generated back to Giggle Academy, Binance and CZ. Driving the Future of Crypto and Web3 With CZ getting out of prison on the 29th and having relinquished his role as Binance CEO, we can fully expect CZ to go all in on his latest business venture, one which is truly designed to onboard the next wave of users to crypto, BSC and Web3”.

