Gem Exchange and Trading(GXT)이란?

GXT is a multinational company in business in 20 countries, with its headquarters in Singapore, with corporations and offices in seven countries including Dubai, India, Virgin Islands, Vietnam, Cambodia and Kazakhstan.Major business areas are diamond trading and luxury trading.It is activating GXT through its diamond auction platform operated by GXT, global online shopping malls that can pay for cryptocurrency, cryptocurrency payment terminals (offline), and its own exchange business.

Gem Exchange and Trading (GXT) 리소스 공식 웹사이트