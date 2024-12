Frogs($FROGS)이란?

On October 18, 2024, Frogs organized a fair mint event involving 42,069 addresses, consuming approximately 122.3 ETH in gas fees which was burned automatically. With no venture capital, no pre-reserves, and no insider trading, this approach sets a new standard for meme token issuance. Frogs’ rise demonstrates that fairness and decentralization remain the core demands of traders. More than just a meme token, Frogs is what we call a cult. Looking forward, Frogs is poised to inspire more projects to adopt similar fair issuance models, driving positive change in the Ethereum ecosystem and the broader crypto market.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Frogs ($FROGS) 리소스 공식 웹사이트