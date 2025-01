Freg(FREG)이란?

The project centers around a super cute and friendly frog who loves to connect with everyone. This cheerful character embodies inclusivity and joy, aiming to bring people together and build a strong, united community. With its playful charm and welcoming nature, the frog inspires friendships, collaboration, and a shared sense of belonging in a fun and engaging environment filled with positivity.

Freg (FREG) 리소스 공식 웹사이트