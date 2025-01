Foxx Of Linea(FOXX)이란?

A memecoin on Linea aiming to be the real OG Foxx of Linea. Meanwhile we will also have a 5000-items NFT collection which we will have a point based platform which will whitelist holders based on days and amount of tokens they held during the time. We aimed to be top Memecoin on Linea ecosystem that we can have great partnerships with all top projects on Linea. Currently having a good connection with Nile, Mendi and eFrogs on Linea, we assume to be the next huge Linea project.

