FOMOFox(FOMO)이란?

FOMOFox is the 1st market-driven storytelling meme token on IOTA EVM. Follow the FOMOFox through his journey to cure the FOMO and influence his decisions! FOMOFox is the first memecoin on IOTA EVM, combining market storytelling and memes to engage the community. It promotes creativity and excitement in decentralized finance, leveraging IOTA EVM for scalability and security. FOMOFox merges finance and memes, offering activities like meme creation, contests, and riddles. Its active community on Twitter, Telegram, and Discord shares a passion for memes and DeFi. By partnering with meme creators and influencers, FOMOFox enhances its ecosystem and expands its influence in the crypto community. With its innovative approach and engaged community, FOMOFox aims to lead the memecoin space on IOTA EVM, offering a unique experience to the IOTA community.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

FOMOFox (FOMO) 리소스 백서 공식 웹사이트