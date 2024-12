FOMO Network(FOMO)이란?

FOMO is a leading Layer 1 Proof-of-Stake Network with superior throughput, speed and infinite scalability. FOMO is seamlessly interoperable between Cosmos, EVM and WASM enabling developers to choose their environment and language. The only chain to support multiple languages in a single Layer 1 solution such as Rust and Solidity. ​FOMO Network utilises the chain to ensure that our social network and all corresponding data will be decentralized. Powered by the lightning fast Tendermint and secured by a decentralized open source network. FOMO Chain is built on Tendermint Proof-of-Stake consensus mechanism. Tendermint consensus engine allows for high performance, scalability and with a superior Time-to-Finality. FOMO is supporting fast block generations, below <1 second. The consensus mechanism utilize single block finality, and transaction speeds of 10,000 per second. This can be compared to Ethereum Network which generates blocks every 12 seconds, a TTF of 12 minutes and TPS of 15.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

FOMO Network (FOMO) 리소스 백서 공식 웹사이트