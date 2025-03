오늘 Flavia Is Online (FLAVIA)의 실시간 가격은 0.00006845 USD 이며, 현재 시가총액은 $ 68.66K USD 입니다. FLAVIA에서 USD로의 가격은 실시간으로 업데이트됩니다. 주요 Flavia Is Online 시장 성과: - 24시간 거래량 $ 53.63 USD - Flavia Is Online의 당일 가격 변동 -6.67% - 유통 공급량 999.90M USD

Flavia Is Online (FLAVIA) 가격 대비 성과 USD

오늘 Flavia Is Online에서 USD로의 가격 변동 $ 0.

지난 30일간 Flavia Is Online에서 USD로의 가격 변동 $ -0.0000461663.

지난 60일간 Flavia Is Online에서 USD로의 가격 변동 $ -0.0000592270.

지난 90일간 Flavia Is Online에서 USD로의 가격 변동 $ -0.000649011247688841.

기간 변동률 (USD) 변동률 (%) 오늘 $ 0 -6.67% 30일 $ -0.0000461663 -67.44% 60일 $ -0.0000592270 -86.52% 90일 $ -0.000649011247688841 -90.45%

Flavia Is Online (FLAVIA) 가격 분석

Flavia Is Online 최신 가격 분석: 24시간 최저가 및 최고가, ATH 및 일일 변동:

24시간 최저가 $ 0.00006692$ 0.00006692 $ 0.00006692 24시간 최고가 $ 0.00007398$ 0.00007398 $ 0.00007398 역대 최고 $ 0.068249$ 0.068249 $ 0.068249 가격 변동 (1H) -0.80% 가격 변동 (1일) -6.67% 가격 변동 (7D) -31.58%

Flavia Is Online (FLAVIA) 시장 정보

시장 통계 데이터 자세히 알아보기: 시가총액, 24시간 거래량 및 공급량: