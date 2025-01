First Meme(LOLCAT)이란?

The project is based on the first posted meme cat on bitcointalk from 26 December 2010. User ShadowOfHarbringer shared this cat and described it as follows: "how could anybody refuse this soft fluffy little lolcat?" We are a meme token and we are building a community following this narrative. Cats have been trending a lot lately, and have been used in many memes and contexts.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

First Meme (LOLCAT) 리소스 공식 웹사이트