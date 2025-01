FINXFLO(FXF)이란?

FINXFLO is a best-in-class crypto brokerage that powers a trading ecosystem through deep liquidity. We consolidated across our growing network of partners to give you best available prices, always. 1 Account, 1 KYC, 1 Wallet Forget the hassle of multiple accounts and log-ins. See and trade all markets with 1 Account, 1 KYC, 1 Wallet Deep Liquidity Access best available prices through deep liquidity consolidated across a growing network of partners Always Pricing Our network stays on and ensures you get the best available prices through volatile market conditions, thanks to routing technology with liquidity providers One-Click Trading Feature Exercise orders quickly and safely, with just one click Asset Security Store your digital assets off-chain securely, with our trusted partner custodians Regulation and Compliance Trade with peace of mind because we are committed to the highest regulatory standards to protect your interests Unique Rebate Program Earn attractive, first-of-its-kind rebates. The more you trade, the more you earn.

