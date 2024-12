Fantom Velocimeter(FVM)이란?

What is the project about? Solidly like dex on Fantom What makes your project unique? All emissions are in the form of options tokens which can be redeemed at variable discounts in a range of ways: Exercise to veFVM Excercise to provide liquidity with dynamic lock times affecting discounts Excercise to FVM History of your project. Velocimeter v3 is deployed on Canto Pulsechain and now Fantom What’s next for your project? Concentrated liquidity. Velocimeter Pro (any protocol can wrap their token to oTOKEN & bribe / LP reward + make use of our custom gauge for redemption options) What can your token be used for?

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Fantom Velocimeter (FVM) 리소스 공식 웹사이트