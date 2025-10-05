EnteriseCoin (ENT) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0 24시간 최저가 $ 0 24시간 최고가 역대 최고 $ 0.094847 최저가 $ 0.077312 가격 변동 (1H) -- 가격 변동 (1일) -- 가격 변동 (7D) -0.54%

EnteriseCoin (ENT) 실시간 가격은 $0.086161입니다. 지난 24시간 동안 ENT은(는) 최저 $ 0 - 최고 $ 0 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. ENT의 역대 최고가는 $ 0.094847, 역대 최저가는 $ 0.077312입니다.

단기 성과 측면에서 ENT 지난 1시간 동안 --, 24시간 동안 --, 지난 7일 동안 -0.54% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

EnteriseCoin (ENT) 시장 정보

시가총액 $ 1.38M 거래량 (24H) -- 완전히 희석된 시가총액 $ 43.08M 유통량 16.05M 총 공급량 500,000,000.0

EnteriseCoin의 현재 시가총액은 $ 1.38M이며, 24시간 거래량은 --입니다. ENT의 유통량은 16.05M이며, 총 공급량은 500000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 43.08M입니다.