EMOTICOIN(EMOTI)이란?

#BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more...

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

EMOTICOIN (EMOTI) 리소스 공식 웹사이트