ElvishMagic(EMAGIC)이란?

ElvishMagic - The fully Decentralized protocol for launching new ideas.An all in- one incubation Hub with a full-stack Defi platform across al main blockchain networks.We provide exclusive services including ElvishMagic Pad.ElvishMagic Pad platform will balance and handle the traffic load for all investors creating a completely fair and transparent ecosystem that everyone can access at the same time.NFTs & Marketplace will host many privileges with its NFT feature and the opportunity to invest will also be given by $EMP.NFTs users will be rewarded with high bonus rates.Staking and Farming feature allows users to lock up a portion of their tokens for a certain period of time to earn block rewards depending on the time and number of tokens that are blocked

ElvishMagic (EMAGIC) 리소스 백서 공식 웹사이트