Ele Elephant Stewardship(ELE)이란?

The Elephant Stewardship Alliance aims to create a future where humans and nature coexist harmoniously, ensuring effective protection for elephants and their habitats to achieve sustainable development. We believe that elephants are not only vital components of ecosystems but also symbols of human culture and natural heritage. Through our efforts, we hope to not only raise global awareness of elephant conservation but also set a successful example for ecological protection and sustainable development. In this process, we aim to inspire more people to participate in conservation efforts, together creating a better Earth.

Ele Elephant Stewardship (ELE) 리소스 공식 웹사이트