DinarTether(DINT)이란?

DinarTether is a pioneering cryptocurrency project designed to revolutionize the crypto mining landscape by exclusively catering to GPU/CPU miners. The project's primary objective is to foster decentralization, ensuring a more equitable distribution of coins and upholding the foundational principles of cryptocurrencies. Beyond mining, Dinar Tether envisions its native cryptocurrency as a widely accepted medium of exchange in everyday transactions, seamlessly integrating with platforms like SHEIN, BOUTIQAAT, Talabat, and more. The project stands out for its commitment to environmental sustainability, efficient Layer 2 scaling solutions, and integration with decentralized finance (DeFi) platforms, enhancing its real-world usability and overall market positioning. Dinar Tether's roadmap outlines key milestones, including a secure GPU-optimized mining algorithm, weekly community polls, and a halving schedule, all contributing to its vision of a truly exceptional and globally embraced cryptocurrency.

DinarTether (DINT) 리소스 백서 공식 웹사이트