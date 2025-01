DexToro Pro(DTORO)이란?

DexToro is a decentralized derivatives trading platform offering leveraged perpetual futures trading on Optimism powered by the Synthetix protocol and Ethereum. Gain exposure to a variety of on-chain and real-world assets while having access to advanced trading functionality through the proprietary DexToro Smart Wallet. DexToro offers the same performance and features of traditional cryptocurrency exchanges, including advanced order types, but with the addition of supporting Forex & Stocks, all while remaining completely trustless and self-custodial powered by smart contracts.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

DexToro Pro (DTORO) 리소스 백서 공식 웹사이트