Denizlispor Fan Token(DNZ)이란?

Denizlispor is the Turkish Sports Club established in 1966 with green and black colors. They finished fifth in the 2001–02 Süper Lig, which qualified them for the UEFA Cup. The green-black team representing Turkey in the UEFA Cup in the 2002-2003 season in the UEFA Cup France's Lorient showed the success of the Czech Republic of the Sparta Prague and the Olympique Lyon team of France. In this Tur, they had established a throne in the heart of Turkish footballers with the victories he has been eaten to Porto.

Denizlispor Fan Token (DNZ) 리소스 공식 웹사이트