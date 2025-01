Degis(DEG)이란?

"Degis is the 1st all-in-one protection protocol built on Avalanche. The ultimate goal is to build a universal crypto protection platform and shape a decentralized protection ecosystem. With blockchain infrastructures, Deigs can resolve cumbersome purchasing and complicated claims in the traditional markets and better perform via smart contracts. To tackle the existing problems, Degis focuses on wider cover areas, capital liquidity aggregation, and instant payouts. Degis is establishing a new paradigm for crypto insurance. On Degis, users are able to protect themselves from token price volatilities, impermanent loss, wallet risks, and even smart-contract insurance. Basically, Degis is going to fill the gap of the current DeFi insurance world. To provide a better experience for every user, we build Degis with 3 main characteristics: to protect, to earn, to play. Every contributor, no matter if you are buying or selling insurance, will be incentivized by Degis tokens."

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Degis (DEG) 리소스 공식 웹사이트