DEFLI(FLI)이란?

DeFli Networks provide cutting edge, passive radar based drone detection equipment to governments and businesses around the world. Through the use of NFT's we offer investors remote ownership of a specific device under a specific contract. Owners earn a direct share of contract revenue paid either in stablecoin or the FLI token. DeFli have coined this as "Crypto Funded Infrastructure" or "CFI" and consider it to be a "reverse DePIN" whereby the end-users are acquired before the network hardware is deployed.

DEFLI (FLI) 리소스 백서 공식 웹사이트