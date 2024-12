Deenar Gold(DEEN)이란?

Deenar Gold (DEEN) is a Sharia-compliant digital token, fully backed by physical gold, where each token represents one gram of gold securely stored by Brinks, a global leader in vault and logistics services. This ensures that every token holder owns a tangible, allocated portion of physical gold, providing a transparent and stable store of value. Built on the HAQQ Network, a blockchain designed to meet Islamic finance principles, DEEN combines modern blockchain technology with the traditional value of gold. It offers a secure, halal solution for Muslims and other ethically-minded investors seeking to preserve and grow wealth in a manner that aligns with Islamic law. With the backing of physical gold and compliance with Sharia standards, Deenar provides a unique financial tool that bridges the gap between ethical investing and the advantages of blockchain, such as transparency, instant transfers, and decentralized ownership.

