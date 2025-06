DarkPino(DPINO)이란?

We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts).

DarkPino (DPINO) 리소스

DarkPino (DPINO) 토크노믹스

