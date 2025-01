Crypto KIT(KIT)이란?

CryptoKIT is a fair launch meme token. It was initially created by a CIS influencer as a fun experiment for his audience to trade among themselves. However, the project quickly gained traction, far exceeding initial expectations. The token's market capitalization reached up to $10 million, and the number of holders almost hit 3,000. In the future we plan to add AI integration, develop crypto training for beginners, and build a large and strong community.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Crypto KIT (KIT) 리소스 공식 웹사이트