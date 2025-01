Crocdog(CROCDOG)이란?

CROCDOG CELEBRATES PUTTING A SHOE ON YOUR WEIRD LOOKING DOG. CROCIFICATION .. PERCHANCE ? FOR EONS, WE HAVE BEEN SLAPPING THESE GOOFY PLASTIC SLIP-ONS ON OUR FURRY FRIENDS, TURNING THEM INTO WALKING FASHION DISASTERS! 🐾 AND NOW, WE ARE TAKING THIS LUNACY TO A WHOLE NEW LEVEL WITH THE SPL22 TOKEN! 🚀 THIS THING? ITS BWAIN WOT, POINTLESS. BUT IT LOOKS SWEET THO. WHETHER YOU ARE THROWING YOUR MONEY AWAY ON THE TOKEN, DECKING OUT YOUR DOG IN CROCS, OR JUST EMBRACING THE ABSOLUTE LUNACY OF IT ALL, THERE IS NO JUDGMENT HERE! COME BE A CROCDOG.

