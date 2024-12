Cat Emoji(๐Ÿˆ)์ด๋ž€?

Cat emoji ticker, $๐Ÿˆ, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $๐Ÿˆ. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand.

MEXC๋Š” ์ „ ์„ธ๊ณ„ ์ฒœ๋งŒ ๋ช ์ด์ƒ์˜ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์‹ ๋ขฐํ•˜๋Š” ์„ ๋„์ ์ธ ์•”ํ˜ธํ™”ํ ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ์ž ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ€์žฅ ๋‹ค์–‘ํ•œ ํ† ํฐ ์„ ํƒ, ๊ฐ€์žฅ ๋น ๋ฅธ ํ† ํฐ ์ƒ์žฅ, ์‹œ์žฅ์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๋‚ฎ์€ ๊ฑฐ๋ž˜ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•˜๋Š” ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ๋กœ ์œ ๋ช ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ง€๊ธˆ MEXC์— ๊ฐ€์ž ํ•˜์—ฌ ์— ๊ณ„ ์ตœ๊ณ ์ˆ˜์ค€์˜ ์œ ๋™์„ฑ๊ณผ ๊ฐ€์žฅ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ์žˆ๋Š” ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ๋ฅผ ๊ฒฝํ—˜ํ•ด ๋ณด์„ธ์š”!