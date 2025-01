Cane Corso(CORSI)이란?

Corsi is a fair launch meme coin on Arbitrum - 0 allocation to team, 0 allocation to KOL and 0 allocation to VC. It is the first of its kind to allocate a big portion of its total supply to attract community members to support the token's AMM liquidity - made possible by the newly launched AMM liquidity infrastructure protocol Double (https://www.double2win.xyz/). This big portion is one-way deposited into Double (no withdrawal possible, no way to dump on the market and AMM LPs). By creating a LP position via Double, community members move more tokens to AMMs for traders to trade, and vice versa, while at the same time capture the trading fees as AMM LPs. How will this affect the market dynamic between traders and AMM LPs? Let's watch how this experiment plays out in real-time. The Dog is Smart.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Cane Corso (CORSI) 리소스 공식 웹사이트