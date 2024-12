BMS Coin(BMS)이란?

The biggest meme on tron has arrived grab a drink, and trade some BMS - responsibly (or not)! BMS: Born from a meme, inspired by Justin Sun’s epic “BUY MY SHITCOIN” moment! Our mascot, none other than a wild, adventurous Justin Sun, will be causing chaos and having a blast on the Tron blockchain. With staking, utility, and endless meme magic, BMS keeps crypto right where it belongs—in crypto! Created to honour justinsun and shake up the #Tron memecoin space! Like Justin said: Buy My Shitcoin! $BMS to the sun!

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

BMS Coin (BMS) 리소스 공식 웹사이트